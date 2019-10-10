ИА «Ореанда-Новости». 26 октября в 19-00 в Московской консерватории пройдёт концерт «Шедевры европейской музыки».



Максим Федотов – единственный российский музыкант, которому посчастливилось играть на обеих скрипках Никколо Паганини. Он носит титул «Русского Паганини», присвоенный ему европейской прессой, гастролирует по всему миру не только как скрипач, но и как дирижер.



В конце октября маэстро выступит в Московской консерватории в тандеме со своей супругой Галиной Петровой – заслуженной артисткой России, известной и востребованной пианисткой. Их музыкальный союз – один из самых гармоничных в мире российской классической музыки – сложился в 1992 году. Общность творческих позиций, эмоционального и интеллектуального потенциала и артистического стиля подтверждаются сотнями совместных концертов.



В Малом зале дуэт Максима Федотова и Галины Петровой представит концертную программу «Шедевры европейской музыки», в рамках которой прозвучат Сонаты Бетховена и Брамса, а также транскрипции А. Исаковой известнейших оперных шлягеров Вагнера, Гуно, Верди.



В программе:

Бетховен - Соната № 6 для скрипки и фортепиано ля мажор, соч. 30 № 1

Брамс - Соната для альта и фортепиано, соч. 120 № 2

(версия для скрипки и фортепиано)

Шедевры европейской музыки в транскрипциях для скрипки и фортепиано А. Исаковой:

Вагнер - «Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда»

Гуно - Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст»

Верди - Песенка Герцога из оперы «Риголетто»

Исакова - Концертная фантазия для скрипки и фортепиано на темы оперы Дж. Верди «Травиата»