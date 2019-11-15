15.11.2019, 11:29
В столице России будут праздновать день рождения Деда Мороза
ИА «Ореанда-Новости».На сайте правительства Москвы появилась информация о том, что 16 и 17 ноября в столице будут праздновать день рождения Деда Мороза. Мероприятие должно состояться в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". На празднике будут проводиться игры, танцы. Ожидается также, что на праздничном мероприятии будет показано лазерное шоу.
В сообщении говорится, что на празднике состоятся танцевальные флешмобы и различные интерактивные игры. Участниками праздничных действий станут различные музыкальные коллективы. Гостей праздника ожидает встреча с любимыми героями из сказок. Организаторы мероприятия обещают обширную развлекательную программу.
В сообщении говорится, что на празднике состоятся танцевальные флешмобы и различные интерактивные игры. Участниками праздничных действий станут различные музыкальные коллективы. Гостей праздника ожидает встреча с любимыми героями из сказок. Организаторы мероприятия обещают обширную развлекательную программу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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