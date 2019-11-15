Мероприятие должно состояться в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". На празднике будут проводиться игры, танцы. Ожидается также, что на праздничном мероприятии будет показано лазерное шоу.В сообщении говорится, что на празднике состоятся танцевальные флешмобы и различные интерактивные игры. Участниками праздничных действий станут различные музыкальные коллективы. Гостей праздника ожидает встреча с любимыми героями из сказок. Организаторы мероприятия обещают обширную развлекательную программу.