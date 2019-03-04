Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева был учрежден по инициативе народного артиста СССР, Президента Московского международного Дома музыки Владимира Спивакова. Конкурс носит имя Владимира Крайнева – выдающегося пианиста и педагога, воспитавшего целую плеяду ярчайших звезд современности. Первые два конкурса, прошедшие в 2015 и 2017 годах, стали большим художественным событием в мире музыки, дав настоящую «путевку в жизнь» победителям этого престижного смотра. В день открытия Третьего конкурса на сцене Светлановского зала выступят два обладателя премии «Открытие» – японская пианистка Шио Окуи (2015) и корейский виртуоз Зан Хын Цой (2017) .Полуфинальные прослушивания юных одаренных пианистов из России, Японии, Великобритании, Болгарии, Беларуси, Китая, Словакии, Южной и Северной Кореи в возрасте от 8 до 20 лет пройдут в Камерном зале Дома музыки 27, 28 и 29 марта. Финал музыкального состязания состоится в Светлановском зале ММДМ 30 марта. В качестве членов жюри, возглавляемого почетным академиком Болонской филармонической академии, лауреатом международных конкурсов, артистическим директором Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Александром Романовским (Швейцария), выступят известные исполнители, профессора ведущих европейских вузов, руководители крупнейших фестивалей из России, Великобритании, Швейцарии, Италии, Германии, Голландии.

26 марта 2019, Светлановский зал, 19:00

Открытие Конкурса В. Крайнева

Победители конкурса прошлых лет

Шио ОКУИ, фортепиано

Зан Хын ЦОЙ, фортепиано

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

Художественный руководитель и дирижер – Владимир Спиваков

Дирижер – Александр СОЛОВЬЕВ

В программе:

Бетховен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром до мажор, соч. 15

Солист – Зан Хын Цой

Шопен. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром фа минор, соч. 21

Солистка – Шио Окуи