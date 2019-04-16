ИА «Ореанда-Новости». После начала проката в кинотеатрах очередной истории о демоне с человеческим нутром кинокритики не преминули уделить внимание сюжетной линии. Выяснилось, что для российского проката её несколько перекроили.

Популярный интернет-ресурс, CBR разместил сегодня публикацию, которая посвящена очередному детищу Нила Маршалла. В ней идёт речь о неправильном выборе злодея. Автор считает, что творческой группе необходимо было главной силой зла сделать Бабу Ягу. В фильме же эту роль отдали героине Миллы Йовович – королеве ведьм Ниму.

Баба Яга действительно реализована в картине более зловещим персонажем, чем многие монстры хорора. Она живёт, как водится в избушке на курьих ножках, куда её некогда заточил Хелбой. Но, старая ведьма уступает в могуществе Ниму.

Любопытен ещё один факт. Первоначально по сюжету Баб Яга взывала дух Гитлера. Но, в русской версии авторы внесли изменения, и ведьма уже обращалась к духу Сталина.

В остальном новый фентезийный хорор «Хелбой» возвращает зрителя к извечной теме борьбы добра со злом. Чтобы избежать наступления апокалипсиса главный герой должен пройти внутреннюю борьбу. Демон с душой человека принимает в итоге единственное правильное решение и спасает мир.

Отметим, что российская премьера кинокартины состоялась 10 апреля. Её бюджет составил 50 миллионов долларов, кассовые сборы после проката в США принесли немногим более 12 миллионов. Это уже третий фильм по мотивам популярных в США комикосв. В нём задействованы артисты Дэвид Харбор, Иэн Мак Шейн, Милла Йовович, и другие.