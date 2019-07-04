04.07.2019, 19:00
В Третьяковке раскупили билеты на Мунка вплоть до закрытия
ИА «Ореанда-Новости». Купить билеты на выставку художника Эдварда Мунка на сайте Третьяковской галереи уже нельзя, пишет РИА Новости.
Отмечается, что приобрести билеты можно в кассах Третьяковки в Лаврушинском переулке.
На экспозиции представлены свыше 120 предметов искусства. Среди них — живописные и графические произведения, авторские фотографии, мемориальные документы. Экспонаты выставлены на двух этажах Инженерного корпуса и размещены по разделам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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