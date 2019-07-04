ИА «Ореанда-Новости». Купить билеты на выставку художника Эдварда Мунка на сайте Третьяковской галереи уже нельзя, пишет РИА Новости.



Отмечается, что приобрести билеты можно в кассах Третьяковки в Лаврушинском переулке.



На экспозиции представлены свыше 120 предметов искусства. Среди них — живописные и графические произведения, авторские фотографии, мемориальные документы. Экспонаты выставлены на двух этажах Инженерного корпуса и размещены по разделам.