В связи с этим фактом, сотрудники Новой Третьяковской галереи на Крымском валу закроют залы с этими произведениями искусства раньше основной экспозиции.По информации, предоставленной пресс-службой Государственной Третьяковской галереи, графические произведения на бумаге должны экспонироваться в особых условиях. Так например, залы должны быть оборудованы ограниченным освещением. Превышение допустимой для графики освещённости негативно влияет на структуру бумаги и способствует "выгоранию" изображения. Из-за окончания допустимого максимального срока экспонирования гости Третьяковской галереи на Крымском валу смогут насладиться произведениями И.Репина до 30 июня.170 живописных работ мастера по-прежнему в доступе для широкой аудитории.Три этажа Третьяковской галереи было отдано под выставку, посвящённую 175-летию со дня рождения известного живописца.Ценители прекрасного смогли наконец лицезреть такие известные полотна как "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы", "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года". Наряду с известными работами сотрудники Третьяковской галереи приняли решение об экспонировании малоизвестных работ.Экспозиция произведений живописца и графика И. Репига является одним из масштабных проектов Третьяковской галереи. Более 300 живописных и графических работ находятся в залах галереи.