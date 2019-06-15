15.06.2019, 14:24
В Третьяковке закроются залы с графикой Репина
ИА "Ореанда-Новости" 30 июня текущего года закончится допустимый срок экспонирования графических работ известного русского художника Ильи Репина. В связи с этим фактом, сотрудники Новой Третьяковской галереи на Крымском валу закроют залы с этими произведениями искусства раньше основной экспозиции.
По информации, предоставленной пресс-службой Государственной Третьяковской галереи, графические произведения на бумаге должны экспонироваться в особых условиях. Так например, залы должны быть оборудованы ограниченным освещением. Превышение допустимой для графики освещённости негативно влияет на структуру бумаги и способствует "выгоранию" изображения. Из-за окончания допустимого максимального срока экспонирования гости Третьяковской галереи на Крымском валу смогут насладиться произведениями И.Репина до 30 июня. Остальная часть экспозиции, посвящённая И. Репину, продолжит свою работу до 18 августа. 170 живописных работ мастера по-прежнему в доступе для широкой аудитории.
Три этажа Третьяковской галереи было отдано под выставку, посвящённую 175-летию со дня рождения известного живописца. Перед зрителями предстали работы И.Репина, созданные в период с 1870-х годов до конца 1920-х годов. Ценители прекрасного смогли наконец лицезреть такие известные полотна как "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы", "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года". Наряду с известными работами сотрудники Третьяковской галереи приняли решение об экспонировании малоизвестных работ.
Экспозиция произведений живописца и графика И. Репига является одним из масштабных проектов Третьяковской галереи. Более 300 живописных и графических работ находятся в залах галереи. Выставка является комплексной - в ней приняло участие ещё 28 российских и зарубежных музеев и 7 частных собраний.
По информации, предоставленной пресс-службой Государственной Третьяковской галереи, графические произведения на бумаге должны экспонироваться в особых условиях. Так например, залы должны быть оборудованы ограниченным освещением. Превышение допустимой для графики освещённости негативно влияет на структуру бумаги и способствует "выгоранию" изображения. Из-за окончания допустимого максимального срока экспонирования гости Третьяковской галереи на Крымском валу смогут насладиться произведениями И.Репина до 30 июня. Остальная часть экспозиции, посвящённая И. Репину, продолжит свою работу до 18 августа. 170 живописных работ мастера по-прежнему в доступе для широкой аудитории.
Три этажа Третьяковской галереи было отдано под выставку, посвящённую 175-летию со дня рождения известного живописца. Перед зрителями предстали работы И.Репина, созданные в период с 1870-х годов до конца 1920-х годов. Ценители прекрасного смогли наконец лицезреть такие известные полотна как "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы", "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года". Наряду с известными работами сотрудники Третьяковской галереи приняли решение об экспонировании малоизвестных работ.
Экспозиция произведений живописца и графика И. Репига является одним из масштабных проектов Третьяковской галереи. Более 300 живописных и графических работ находятся в залах галереи. Выставка является комплексной - в ней приняло участие ещё 28 российских и зарубежных музеев и 7 частных собраний.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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