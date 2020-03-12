12.03.2020, 23:16
В центре Кинешмы объявлен аукцион на строительство павильона за 33 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». В центре Кинешмы, города Ивановской области, построят павильон — сад длиной с футбольное поле. На его финансирование выделят 33 млн рублей.
Сад станет главным объекта площади Революции. Администрацией города был объявлен второй аукцион по определению подрядчика на благоустройство центра. Начальная цена - 49,7 млн рублей.
Первый этап строительства был разыгран в декабре 2019 года. Первый контракт был заключён с московской фирмой. При максимальной цене контракта в 81,1 млн рублей, компания выразила готовность выполнить все работы за 75,1 млн рублей.
Сад станет главным объекта площади Революции. Администрацией города был объявлен второй аукцион по определению подрядчика на благоустройство центра. Начальная цена - 49,7 млн рублей.
Первый этап строительства был разыгран в декабре 2019 года. Первый контракт был заключён с московской фирмой. При максимальной цене контракта в 81,1 млн рублей, компания выразила готовность выполнить все работы за 75,1 млн рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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