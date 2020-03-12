ИА «Ореанда-Новости». В центре Кинешмы, города Ивановской области, построят павильон — сад длиной с футбольное поле. На его финансирование выделят 33 млн рублей.

Сад станет главным объекта площади Революции. Администрацией города был объявлен второй аукцион по определению подрядчика на благоустройство центра. Начальная цена - 49,7 млн рублей.

Первый этап строительства был разыгран в декабре 2019 года. Первый контракт был заключён с московской фирмой. При максимальной цене контракта в 81,1 млн рублей, компания выразила готовность выполнить все работы за 75,1 млн рублей.