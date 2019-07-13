ИА «Ореанда-Новости». Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

«В системе «всё включено» определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола», — сказал он.

В этот список попали пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и другое. К примеру, если эти продукты предлагались гостям с утра, но не были использованы, их могут поставить на стол во время обеда или ужина.

При этом отели придерживаются строгого правила: никогда не выставлять на стол остатки еды с тарелок посетителей — такие продукты сразу выкидывают в мусорное ведро. Кроме того, гостям не предлагают блюда, не выдерживающие долгого хранения. Айык отметил, что в турецких отелях существуют жесткие правила хранения и использования продуктов, поэтому отравиться в них никто не может.

Напомним, ранее стало известно, что 16 процентов россиян приезжают в отпуск со своей едой. Причём мужчины больше обеспокоены этим вопросом, чем женщины. Кроме того, российские туристы заселяются в отель с собственными лекарствами (67 процентов опрошенных), тапочками (21 процент), полотенцем (16 процентов), феном (15 процентов), чаем или кофе (14 процентов), халатом (8 процентов), штопором (7 процентов), кипятильником (6 процентов) и постельным бельем (2 процента).