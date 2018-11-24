Кроме того, в жалобе, поданной в УФАС, родители требуют проверить и деятельность концертной площадки, на которой должно состояться выступление артиста. В обращении говорится, чтоВ Антимонопольной службе рассказали, чтоЭто не первый раз, когда выступление Крида требуют отменить.. Это сделал сам исполнитель из-за поступающих в свой адрес угроз. Дело в том, в Instagram певца стали появляться комментарии, в которых было обещание причинить вред здоровью, если он все же решится выступить в Дагестане. Комментаторы заявили, что творчетво Крида противоречит канонам ислама, а также негативно влияет на молодежь республики.Ранее стало известно об отменённых концертах рэпера Хаски. При этом самого исполнителя суд в Краснодаре арестовал на 12 суток за хулиганство – после того, как его концерт неожиданно отменили, он стал выступать на припаркованном возле клуба автомобиле. На сторону Хаски встал народный артист России Лев Лещенко, который заявил, что любое вмешательство правоохранительных органов в искусство – недопустимо. Он также сравнил нынешние отмены концертов с той цензурой, которая была в советское время.