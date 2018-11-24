24.11.2018, 11:52
В Твери родители требуют отменить концерт Егора Крида из-за «аморальных» песен
ИА «Ореанда-Новости». В Тверское Управление федеральной антимонопольной службы поступило обращение «родительской общественности», которая требует не проводить концерт певца Егора Крида, запланированный на 3 декабря.
Кроме того, в жалобе, поданной в УФАС, родители требуют проверить и деятельность концертной площадки, на которой должно состояться выступление артиста. В обращении говорится, что песни Крида могут услышать в том числе и несовершеннолетние, а в них есть ненормативная лексика и другая информация, которая не нужна детям. Тверские родители называют творчество артиста «аморальным», приводя в доказательство цитаты из его текстов.
В Антимонопольной службе рассказали, что обращение родителей рассмотрят и проверят на «на предмет соответствия требованиям законодательства о рекламе при распространении информации о концертах». Кроме того, жалобу передадут в Комитет по делам культуры Тверской области.
Это не первый раз, когда выступление Крида требуют отменить. Ранее его концерт отменили в Сургуте, потому что он был не согласован с администрацией города. А в сентябре концерт артиста отменили в Дагестане. Это сделал сам исполнитель из-за поступающих в свой адрес угроз. Дело в том, в Instagram певца стали появляться комментарии, в которых было обещание причинить вред здоровью, если он все же решится выступить в Дагестане. Комментаторы заявили, что творчетво Крида противоречит канонам ислама, а также негативно влияет на молодежь республики.
Ранее стало известно об отменённых концертах рэпера Хаски. При этом самого исполнителя суд в Краснодаре арестовал на 12 суток за хулиганство – после того, как его концерт неожиданно отменили, он стал выступать на припаркованном возле клуба автомобиле. На сторону Хаски встал народный артист России Лев Лещенко, который заявил, что любое вмешательство правоохранительных органов в искусство – недопустимо. Он также сравнил нынешние отмены концертов с той цензурой, которая была в советское время.
Кроме того, в жалобе, поданной в УФАС, родители требуют проверить и деятельность концертной площадки, на которой должно состояться выступление артиста. В обращении говорится, что песни Крида могут услышать в том числе и несовершеннолетние, а в них есть ненормативная лексика и другая информация, которая не нужна детям. Тверские родители называют творчество артиста «аморальным», приводя в доказательство цитаты из его текстов.
В Антимонопольной службе рассказали, что обращение родителей рассмотрят и проверят на «на предмет соответствия требованиям законодательства о рекламе при распространении информации о концертах». Кроме того, жалобу передадут в Комитет по делам культуры Тверской области.
Это не первый раз, когда выступление Крида требуют отменить. Ранее его концерт отменили в Сургуте, потому что он был не согласован с администрацией города. А в сентябре концерт артиста отменили в Дагестане. Это сделал сам исполнитель из-за поступающих в свой адрес угроз. Дело в том, в Instagram певца стали появляться комментарии, в которых было обещание причинить вред здоровью, если он все же решится выступить в Дагестане. Комментаторы заявили, что творчетво Крида противоречит канонам ислама, а также негативно влияет на молодежь республики.
Ранее стало известно об отменённых концертах рэпера Хаски. При этом самого исполнителя суд в Краснодаре арестовал на 12 суток за хулиганство – после того, как его концерт неожиданно отменили, он стал выступать на припаркованном возле клуба автомобиле. На сторону Хаски встал народный артист России Лев Лещенко, который заявил, что любое вмешательство правоохранительных органов в искусство – недопустимо. Он также сравнил нынешние отмены концертов с той цензурой, которая была в советское время.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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