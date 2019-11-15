ИА «Ореанда-Новости». Лицо Михалкова в фильме «Свидетели Путина» было замазано украинскими прокатчиками.



Об этом сообщается в эфире телеканала «Звезда».

Фильм Виталия Манского вышел в прокат на Украине. В кинокартине также принял участие Никита Михалков. К несчастью он является «членом» списка российских деятелей культуры, «угрожающих» безопасности Украины.

Поэтому украинские прокатчики приняли меры цензуры и замазали его лицо.



Михалков уже отреагировал на действия украинской стороны, назвав это абсурдом. Он отметил, что у него самого на Украине масса друзей и в целом хорошее отношение к стране.



Кроме режиссёра в список «угрожающих» артистов и деятелей искусства входят Газманов, Валерия, Пенкин, Розенбаум и ещё около 150 человек.



