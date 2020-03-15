ИА «Ореанда-Новости». ООО «Бета-М» - сеть алкомаркетов «Красное и Белое» в Липецкой области приостанавливает продажу спиртных напитков.

Дело в том, что организация не подал вовремя документы на переоформление лицензии, которая является необходимой для продажи алкоголя. В связи с этим, управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области постановило, что с 14 марта спиртное запрещено продавать в одном магазине в Усмани и в десяти магазинах Липецка.

Конкретные адреса необходимо уточнять на сайте. Запрет на продажу распространяется на неопределённый срок.