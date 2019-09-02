Участие в организации выставки принимали сотрудники посольства Российской Федерации в США.

Экспозиция, представленная в городе Вашингтоне, имеет название «1939 год. Начало Второй мировой войны». Местом проведения выставки выбрано здание представительства Россотрудничества. Основными экспонатам выставки стали исторические материалы, среди которых копии архивных документов и фотографий. Временной промежуток экспозиции охватывает начало весны до 1 сентября 1939 года. Таким образом, выставка начинается с ликвидации Чехословакии как суверенного государства и заканчивается нападением фашистской Германии на Польшу, что и стало официальным началом Второй мировой войны. Представленные на выставке экспонаты также демонстрируют зрителям влияние Германии на страны Центральной и Юго-Восточной Европы и о кризисе, который произошёл в мире летом 1939 года.

По информации, предоставленной в российском посольстве, выставка «1939 год. Начало Второй мировой войны» поможет зрителям разобраться в причинах начала этой крупнейшей катастрофы двадцатого века. Узнать о том, какие мотивы лежали в начале военного конфликта, и почему не удалось сдержать нарастающие силы гитлеровских войск. Отдельного внимания заслуживают предметы и документы, говорящие о доводах, которыми руководствовались советские власти при сложившейся ситуации на всём мировом пространстве.

Стоит также отметить, что работа выставки «1939 год. Начало Второй мировой войны» запланирована на неделю, её можно увидеть с 1 по 8 сентября. Вход на мероприятие свободный.