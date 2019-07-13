ИА «Ореанда-Новости» Британское Королевское литературное общество провело опрос около 2200 профессиональных литераторов об их доходах.

Было выяснено, что более двух третей авторов – 67 % – в 2018 году заработали менее чем 10 тысяч фунтов стерлингов (около 790 тысяч рублей) в год, в то время как среднедушевой годовой доход в Великобритании составляет около 28 тысяч фунтов. Также было установлено, что почти в три раза вероятнее среднестатистический автор художественных произведений сможет зарабатывать 30 тысяч фунтов в год или больше, занимаясь чем-либо ещё. Лишь каждый двадцатый писатель получает такой доход непосредственно от литературного творчества. Тех, кто зарабатывает такую сумму параллельной работой, обнаружилось 14 %.

На вопрос о том, что им необходимо для успешного творчества более всего, 80 % опрошенных литераторов ответили возможность уединения, которую им могут предоставить их близкие. 60 % упомянули эмоциональную поддержку. 58 % нуждаются в поддержке иного рода – финансовой. Среди трудностей профессии, которые подстерегают начинающих, авторы назвали недостаток денег (68 %) и времени (67 %). Чуть более половины порошенных – 54 % – указали на недостаточную уверенность в своих силах.