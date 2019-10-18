ИА "Ореанда-Новости" Административный центр Вологодской области во второй раз решил побороться за звание главного города Тотального диктанта. Организаторы вологодского проекта отправили соответствующую заявку.

Вологда опять решила побороться за это почётное звание. Выбирать столицу Тотального диктанта предложено путём народного голосования. Опрос в режиме прямого эфира будет запущен в следующий понедельник, 21 октября, в десять утра по московскому времени. Последние голоса будут принимать до полуночи 10 ноября. Проголосовать можно на официальном сайте проекта «Тотальный диктант». В настоящий момент пока неизвестно, кто помимо жителей Вологды примет участие в этой борьбе – итоговый список городов-претендентов пока не опубликован. Однако инициаторы вологодского проекта успели подать заявку на участие. Напомним, что сама акция «Тотальный диктант» пройдёт 4 апреля следующего года.

После завершения народного голосования будет обнародован шорт-лит городов, претендующих на звание главного города Тотального диктанта. 11 ноября станет известно о пяти городах, лидирующими по результатам народного голосования. Претендентам будет предложено подготовить презентации и защитить собственные проекты перед лицом жюри. Весь этап займёт время зимы следующего года. Затем итоги борьбы между пятью городами покажут, какой город стал победителем. 4 апреля 2020 года на его территории будет организована основная площадка для проведения акции «Тотальный диктант». Проведение диктанта можно наблюдать онлайн – на сайте акции будет вестись официальная трансляция.

Голосовать за город можно будет каждый день – результаты обновляются ежесуточно. Стоит также отметить, что в текущем году столицей проведения Тотального диктанта стала эстонская столица Таллинн.