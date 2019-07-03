ИА «Ореанда-Новости» В США в возрасте 105 лет ушёл из жизни аниматор, создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон. Об этом пишет Hollywood Reporter.О смерти мультипликатора сообщи его сын, по его словам Квон ушёл з жизни ещё 18 июня.

Смерть наступила по естественным причинам. Сын художника также рассказал, что его отец продолжал рисовать до последних дней жизни.

Милтон Квон работал в студии Walt Disney Animation Studios с 1939 года. Он создал знаменитый мультфильм про слонёнка «Дамбо», также снялся в нескольких фильмах в качестве актёра.