ИА «Ореанда-Новости»   В США в возрасте 105 лет ушёл из жизни аниматор, создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон. Об этом пишет Hollywood Reporter.О смерти мультипликатора сообщи его сын, по его словам Квон ушёл з жизни ещё 18 июня.

Смерть наступила по естественным причинам.  Сын художника также рассказал, что его отец продолжал рисовать до последних дней жизни.  

Милтон Квон работал  в студии Walt Disney Animation Studios с 1939 года. Он создал знаменитый мультфильм про слонёнка «Дамбо», также снялся в нескольких фильмах в качестве актёра.