ИА «Ореанда-Новости». Голливудская актриса Джули Гибсон умерла в возрасте 106 лет, сообщает The Hollywood Reporter.



Известно, что последние годы актриса была прикована к постели. Скончалась актриса 2 октября, но известно о её смерти стало только сейчас.



Публика Гибсон была известна по ролям в фильмах «Часы», «Улица тьмы», «Счастливый ковбой» и другим. Всего на её счёту около трёх десятков картин и телесериалов.