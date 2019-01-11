ИА «Ореанда-Новости». В Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской (Ковенский переулок 7, станция метро Площадь восстания) в январе состоится Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском. Начало концертов по субботам в 20 часов, по воскресеньям в 16 часов.







19 января 2019, суббота, 20 часов

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Орган и гобой: «Фантазия на тему БАРОККО»

Бах, Вивальди, Брамс

Загадочная, непредсказуемая и затейливая эпоха БАРОККО в окружении романтики Иоганнеса Брамса и пронзительной лирики нашего современника, выдающегося органиста и композитора Олега Янченко, представлена в программе органиста Андрея Маркелова и гобоистки Дианы Даниелян. Музыка барокко – бесконечный калейдоскоп самых неожиданных гармоний и мелодических ходов. Золотая эпоха роскошных празднеств. В концерте прозвучат сочинения Вивальди, Кребса, любимого ученика Баха, и всемирно известный органный хит германского гения– Токката и фуга ре минор. Неожиданный поворот в драматургии концерта – Медитация выдающегося российского органиста и композитора Олега Янченко. «Фантазия на тему БАРОККО» – лучшие сочинения мирового репертуара для гобоя и Короля инструментов.

Исполнитель:

Лауреаты международных конкурсов

Диана Даниелян

Андрей Маркелов, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

20 января 2019, воскресенье 16:00

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт «БАХ forever »

Органное творчество проходит через всю жизнь германского гения – Иоганна Себастьяна Баха.

Орган — константа баховского творчества. В его огромном наследии для Короля инструментов существуют две ипостаси. Одна из них – развёрнутые музыкальные циклы, состоящие из прелюдий, фантазий, токкат с фугами; другая — одночастные хоральные прелюдии и труднейшие для исполнения трио-сонаты. Бах – вечный спутник любого концертирующего органиста, некая постоянная ось, вокруг которой вращаются разнообразные устремления музыкантов-исполнителей и композиторов. В сольном концерте петербургской молодой, но уже хорошо известной публике органистки Эльноры Гросс представлены различные жанры великого уроженца Германии – от камерных хоральных прелюдий и трио-сонаты до монументальной Токкаты и фуги ре минор. «БАХ forever» – музыка, проверенная веками, актуальная и созвучная любой эпохе.

Исполнитель:

Лауреат международных конкуров

Эльнора Гросс, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

26 января 2019, суббота, 20:00

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Флейта и орган: от Пассакалии до Танго.

Бах, Марчелло, Регер, Пьяццолла

Путь длиной от Баха до Пьяццоллы предлагают преодолеть молодые, яркие музыканты, органистка Мария Никифорова и флейтистка Надежда Горбач. Флейта и орган прозвучат соло и в ансамбле, представив необозримое музыкальное пространство – от шедевров эпохи барокко Карла Филиппа Эммануила Баха, Марчелло и Кребса, до монументальной Интродукции и пассакалии неоклассика Марка Регера и пронзительного Либертанго Пьяццоллы. Особая находка программы – яркие и неожиданные гармонии Зграи и Боллинга. От Пассакалии до Танго – галерея звуковых образов, меняющихся с фантастической быстротой.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов

Надежда Горбач, флейта

Мария Никифорова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

27 декабря 2019, воскресенье 16:00

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт «Воскресные звезды»

Талантливые молодые виртуозы Илья Федосеев и Эльдар Абдураманов, воспитанники известнейшей органистки и талантливого педагога Регины Каменщиковой, продемонстрируют своё мастерство в программе «Воскресные звезды». В центре внимания – музыка самой органной страны – Германии. Органный Олимп – Иоганн Себастьян Бах и его старший современник, глава северонемецкой органной школы, великий Дитрих Букстехуде. Мы никогда не узнаем, быль это или легенда, что провинциальный небогатый музыкант Бах копил деньги на путешествие в Любек для встречи с Букстехуде и преодолел сотни километров пешком по осенней распутице. Важно, что Букстехуде моментально разглядел незаурядный дар Иоганна Себастьяна, назвав его своим дорогим собратом. Лучшие сочинения двух великих уроженцев Германии прозвучат в концерте «Воскресные звезды», на котором публика получит уникальную возможность познакомиться с блестящими органистами нового поколения.

Исполнители:

Илья Федосеев, орган

Эльдар Абдураманов, орган

Санкт-Петербург



Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)







