ИА «Ореанда-Новости» Администрация зоопарка опубликовала пост в одной из социальных сетей, в котором поделилась с пользователями печальной новостью: любимый посетителями жеребёнок шетлендской пони Спарты погиб от заворота кишок.

Гости зоопарка перекормили животное, что привело его к смерти.

Как сообщает руководство, ветеринары боролись за жизнь жеребёнка более семи часов, но безуспешно.

Вскрытие показало, что желудок пони был переполнен едой и не выдержал её избытка.

В зоопарке есть предупреждающие таблички о запрете кормления животных, однако посетители игнорируют не только их, но и просьбы сотрудников учреждения.