Сегодня стало известно, что американские кинорежиссёры, продюсеры и сценаристы работают над будущим фильмом.Фантастическая трилогия "Матрица" выходила на экраны кинотеатров с 1999 по 2003 год. В то время режиссёры, ещё братья Вачовски, совершили своего рода переворот в сознании зрителей, представив "Матрицу" как кинокартину с необычным по характеру сюжетом и невероятными техническими съёмками. В 2012 году фильм вошёл в Национальный реестр фильмом Соединённых Штатов Америки.Он не подтвердил информацию о том, выступят ли Вачовски в качестве режиссёров новой киноленты. Сомнения у Стахелски возникли по поводу старшей сестры Ланы. Хотя информация о том, что в скором времени можно увидеть продолжение «Матрицы», появилась ещё в 2017 году. Крупнейшая кинокомпания Warner Bros. планировала посвятить новую кино ленту молодости героя "Матрицы" Морфеуса. Высказывалось даже предположение, что роль достанется американскому актёру Майклу Б. Джордану.Волнующим вопросом для зрителей остаётся, согласиться ли канадский актёр Киану Ривз участвовать в съёмках этого кинопроекта.54-летний артист назвал свою роль в продолжении трилогии подарком для него.Несмотря на ажиотаж, вызванным этим заявлением о готовящемся фильме, Warner Brothers официальных комментариев по поводу предстоящего фильма не давало.