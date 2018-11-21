ИА «Ореанда-Новости». Акустический концерт певицы Валерии пройдет на сцене Светлановского зала Дома музыки 6 декабря. В новых аранжировках прозвучат знакомые и любимые всеми песни, давно ставшие хитами.

После феерического шоу с эффектной режиссурой и постановочными эффектами, сложными сценическими конструкциями, буйством света, красок и страстей, которое прошло в этом году в «Крокус-сити-холле», певица Валерия предлагает вниманию поклонников новый, абсолютно иной формат концерта. Валерия впервые представит акустическую программу, свободную от каких бы то ни было отвлекающих спецэффектов. В новых акустических аранжировках знакомые и любимые всеми песни обретут неожиданное, совершенно новое звучание. Теперь ничто не помешает голосу певицы сиять как настоящему драгоценному камню и не будет отвлекать от удивительного диалога о сокровенном. Каждый из зрителей, бесспорно, найдет в этой программе что-то, предназначенное специально для него.

Это будет новая, единственная в своем роде история, рассказанная в преддверии новогодних праздников. Прозвучат признанные хиты разных лет, в том числе и песни, ставшие особенно любимыми для самой певицы.





06 декабря 2018, Светлановский зал, 19:00