Своё поздравление в Инстаграме опубликовал её супруг Леонид Агутин.Агутин признался своим подписчикам, что уже более двадцати лет рядом с ним находится невероятная женщина. Анжелику Варум заслуженный артист России называет "удивительным человеком и маленьким гением с большим сердцем".Напомним, что 1997 год стал началом совместной творческой деятельности для обоих артистов, который в скором времени перерос в семейный союз. Спустя два года у звёздной пары рождается девочка, которую назвали Елизавета. 15 июля 2000 года был заключён официальный брак, свадебное торжество артистов прошло в Венеции. В 2000 году вышел совместный альбом Варум и Агутина, что положило начало их общей концертной деятельности как в России, так и за рубежом.Последний альбом Анжелики Варум "На паузу" вышел в прошлом году и стал пятнадцатым в её творческой карьере. В настоящее время ведётся работа над новой пластинкой, релиз которой запланирован на весну 2020 года.На официальных мероприятиях они редко появляются друг без друга. Агутин в своём поздравлении признался, что считает свою супругу единственной и неповторимой. «Пусть этот юбилейный день принесёт тебе много радостных минут, а жизнь дарует их естественное продолжение», - написал в заключение Агутин.