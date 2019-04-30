ИА «Ореанда-Новости» Один из ведущих шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Дмитрий Хрусталёв решением суда лишён права управлять автомобилем на полтора года. Об этом сообщают РИА Новости.

Такое решение вынес мировой суд Останкинского района, кроме того суд обязал телеведущего заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Инспектор ДПС остановил машину телезвезды 2 апреля. Тогда у стража правопорядка вызвало подозрение поведение Хрусталёва, а также несвойственное изменение «окраски кожных покровов». Телеведущему предложили пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался.