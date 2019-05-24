В рамках проведения торжественной церемонии были отмечены наиболее стильные и успешные звёзды отечественного шоу-бизнеса.Один приз на двоих получили ведущие телевизионного проекта "Дом 2".Об этом первой сообщила Орлова в своём аккаунте в Инстаграме. Поклонники сразу же отметили, что на церемонию не была приглашена третья ведущая проекта Ольга Бузова. Многие пользователи социальной сети отметили, что Бузова выглядит порой более привлекательно, нежели получившие премию Бородина и Орлова.Основателем мероприятия по выявлению успешных знаменитостей в России является "Мисс Вселенная - 2002" Оксана Фёдорова. 41-летняя ведущая возглавила и редакцию собственного глянцевого издания "Moda Topical", которое также находятся в ряду главных учредителей премии.На красной дорожке, ведущей к ресторану, были замечены такие известные личности отечественного шоу-бизнеса как Ани Лорак, Альбина Джанабаева, певица и фотомодель Ханна, Наталья Подольская, рэп-исполнитель Джиган и многие другие.Ведущими "Topical Style Awards" были выбраны певица и телеведущая Юлия Ковальчук и известный радиоведущий Дмитрий Оленин.