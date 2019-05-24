24.05.2019, 15:52
Ведущих проекта "Дом 2" признали самым стильным дуэтом на телевидении
ИА "Ореанда-Новости" Вручение премии "Topical Style Awards" состоялось в минувшую среду в одном из московских ресторанов на яхте "Чайка". В рамках проведения торжественной церемонии были отмечены наиболее стильные и успешные звёзды отечественного шоу-бизнеса.
Один приз на двоих получили ведущие телевизионного проекта "Дом 2". Ксения Бородина и Ольга Орлова были признаны самым стильным дуэтом на отечественном телевидении. Об этом первой сообщила Орлова в своём аккаунте в Инстаграме. Поклонники сразу же отметили, что на церемонию не была приглашена третья ведущая проекта Ольга Бузова. Многие пользователи социальной сети отметили, что Бузова выглядит порой более привлекательно, нежели получившие премию Бородина и Орлова.
Вручение премии "Topical Style Awards" состоялось в этом году в 11-й раз. Основателем мероприятия по выявлению успешных знаменитостей в России является "Мисс Вселенная - 2002" Оксана Фёдорова. 41-летняя ведущая возглавила и редакцию собственного глянцевого издания "Moda Topical", которое также находятся в ряду главных учредителей премии.
На красной дорожке, ведущей к ресторану, были замечены такие известные личности отечественного шоу-бизнеса как Ани Лорак, Альбина Джанабаева, певица и фотомодель Ханна, Наталья Подольская, рэп-исполнитель Джиган и многие другие. Появившийся на церемонии Филипп Киркоров объявил, что его присутствие на мероприятии абсолютно бесплатно - его с Оксаной Фёдоровой связывают тёплые дружеские отношения.
Ведущими "Topical Style Awards" были выбраны певица и телеведущая Юлия Ковальчук и известный радиоведущий Дмитрий Оленин.
Один приз на двоих получили ведущие телевизионного проекта "Дом 2". Ксения Бородина и Ольга Орлова были признаны самым стильным дуэтом на отечественном телевидении. Об этом первой сообщила Орлова в своём аккаунте в Инстаграме. Поклонники сразу же отметили, что на церемонию не была приглашена третья ведущая проекта Ольга Бузова. Многие пользователи социальной сети отметили, что Бузова выглядит порой более привлекательно, нежели получившие премию Бородина и Орлова.
Вручение премии "Topical Style Awards" состоялось в этом году в 11-й раз. Основателем мероприятия по выявлению успешных знаменитостей в России является "Мисс Вселенная - 2002" Оксана Фёдорова. 41-летняя ведущая возглавила и редакцию собственного глянцевого издания "Moda Topical", которое также находятся в ряду главных учредителей премии.
На красной дорожке, ведущей к ресторану, были замечены такие известные личности отечественного шоу-бизнеса как Ани Лорак, Альбина Джанабаева, певица и фотомодель Ханна, Наталья Подольская, рэп-исполнитель Джиган и многие другие. Появившийся на церемонии Филипп Киркоров объявил, что его присутствие на мероприятии абсолютно бесплатно - его с Оксаной Фёдоровой связывают тёплые дружеские отношения.
Ведущими "Topical Style Awards" были выбраны певица и телеведущая Юлия Ковальчук и известный радиоведущий Дмитрий Оленин.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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