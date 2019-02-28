ИА «Ореанда-Новости». Андрей Данилко, украинский артист, продюсер, получивший известность как Верка Сердючка, выразил желание поехать в Израиль на песенный конкурс «Евровидение-2019» в качестве представителя Украины. В срок до 10 марта он ещё может подать заявку на участие, сообщает «Газета.ру».

Артист Андрей Данилко сказал, что конкурс «Евровидение», в котором отказались участвовать уже три украинских исполнителя, выходит за рамки музыкального. После громкого скандала с певицей Maruv, финалисткой национального отбора (у неё были планы на гастроли в России), которой были выдвинуты жёсткие условия, отказались ехать на конкурс и другие победители отбора: музыкальные коллективы Freedom-Jazz и Kazka. «Столько негатива», посетовал Данилко. Однако он заявил, что готов отправиться в Израиль как представитель Украины: «Достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать».

Александра Кольцова из руководства НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) сообщила, что Андрей Данилко вполне может подать свою заявку на участие в «Евровидении» в срок до 10 марта. Правда, добавила член правления НОТУ, в обществе могут начать обсуждать право Верки Сердючки выступать в качестве представителя Украины, поскольку у артиста есть концерты на территории России.

В эфире телеканала «Прямой» Александра Кольцова также сказала, что, если в «Евровидении» этого года финалистом станет Россия, то Украина откажется и от следующего конкурса, объявив вместо этого внутренний конкурс «Лучшая песня Украины».

Андрей Данилко - травести-артист, певец, актёр и шоумен. В течение последних 20 лет появляется на юмористических фестивалях, снимается в фильмах и мюзиклах, выступает с концертами и в качестве телеведущего, не раз получал премию «Золотой граммофон». В «Евровидении-2007» занял второе место. С 2016 года он является членом жюри национального отбора на конкурс «Евровидение», а также проекта «Х-Фактор».