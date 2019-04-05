Резяпов заявил, что высказывания Шнурова оскорбительны и неуместны. Артист, по мнению Резяпова, переходит все литературные нормы.Кроме того, лидер партии также направил обращение главе комитета по культуре Думы Елены Ямпольской, в котором просит исключить Шнурова из состава Общественного совета. Резяпов отмечает, что Шнуров, участвую в ток-шоу на канале Z+, оскорбил миллионы россиян, в том числе и ветеранов ВОВ.Напомним, лидера группы «Ленинград» приняли в состав совета при комитете Госдумы по культуре в конце февраля. На первом же заседании Шнуров предложил «разогнать Минкульт».