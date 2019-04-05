05.04.2019, 14:11
Ветераны потребовали выгнать Шнурова из Госдумы за оскорбительные высказывания
ИА «Ореанда-Новости». Партия Ветеранов России обратилась в Генпрокуратуру и СКР с требованием проверить Сергея Шнурова на экстремизм, пишет «Интерфакс» со ссылкой на лидера партии Ильдара Резяпова.
Резяпов заявил, что высказывания Шнурова оскорбительны и неуместны. Артист, по мнению Резяпова, переходит все литературные нормы.
Кроме того, лидер партии также направил обращение главе комитета по культуре Думы Елены Ямпольской, в котором просит исключить Шнурова из состава Общественного совета. Резяпов отмечает, что Шнуров, участвую в ток-шоу на канале Z+, оскорбил миллионы россиян, в том числе и ветеранов ВОВ.
Напомним, лидера группы «Ленинград» приняли в состав совета при комитете Госдумы по культуре в конце февраля. На первом же заседании Шнуров предложил «разогнать Минкульт».
Резяпов заявил, что высказывания Шнурова оскорбительны и неуместны. Артист, по мнению Резяпова, переходит все литературные нормы.
Кроме того, лидер партии также направил обращение главе комитета по культуре Думы Елены Ямпольской, в котором просит исключить Шнурова из состава Общественного совета. Резяпов отмечает, что Шнуров, участвую в ток-шоу на канале Z+, оскорбил миллионы россиян, в том числе и ветеранов ВОВ.
Напомним, лидера группы «Ленинград» приняли в состав совета при комитете Госдумы по культуре в конце февраля. На первом же заседании Шнуров предложил «разогнать Минкульт».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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