ИА «Ореанда-Новости». Мультимедийный проект «Неизвестный Айвазовский», объединивший живопись и музыку, пройдёт в Московском международном Доме музыки 11 апреля. Автор музыкальной составляющей программы – турецкая певица, композитор и пианистка Анжелика Акбар.

Оригинальный проект «Неизвестный Айвазовский» обещает зрителям эффект погружения в мир живописи знаменитого мариниста. 500 полотен великого русского художника благодаря синтезу живописи и музыки получат в этот вечер новую жизнь. Звуки прибоя, шум ветра, крики чаек придадут глубину и реалистичность всему музыкально-визуальному действу.

Основой для видеоряда российско-турецкого проекта «Неизвестный Айвазовский» стали полотна, посвященные Стамбулу. В этот город Айвазовский был страстно влюблен и посвятил ему около 200 своих картин.

В качестве автора музыки к проекту выступила певица, композитор и пианистка Анжелика Акбар. Она исполнит «Рапсодию Айвазовского», пронизанную различными национальными мотивами, сопровождавшими художника в различные годы его жизни: османскую музыку, которую Айвазовский слушал во время путешествий; крымско-татарские мотивы, столь распространенные на его родине – в Феодосии; кавказские напевы, близкие ему благодаря армянским корням; и русскую музыку (Ноктюрн М. Глинки), которую он слышал в Санкт-Петербурге, где жил и учился. Вместе с Анжеликой Акбар на сцену Театрального зала выйдут российский виолончелист Данила Попов и известный турецкий перкуссионист Беркант Чакыджи.