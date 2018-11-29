ИА «Ореанда-Новости» Виолончель, сотворённая итальянским мастером Джованни Гваданини, которая впоследствии принадлежала российскому музыканту Мстиславу Ростроповичу, на этой неделе была продана с торгов Sotheby's в Лондоне за £1,93 млн ($2,48 млн). На сайте аукционного дома отмечено, что она стала самым дорогим лотом из коллекции Ростроповича и его супруги Галины Вишневской.

Музыкальный инструмент был изготовлен в Турине в 1783 году, а в руки к музыканту он попал в 2000 году. Виолончель Ростроповичу принесли в его парижскую квартиру, и музыканту понадобилось взять лишь несколько аккордов, чтобы принять решение купить инструмент.

Ещё одна виолончель из коллекции Ростроповича, изготовленная Санто Серафином в 1741 году ушла с молотка за £610 тыс. ($782 тыс.). Рояль австрийской фирмы Bösendorfer, к клавишам которого прикасался не только маэстро, но и музыканты Артур Рубинштейн, Анри Дютийе, Альфред Шнитке был продан за £45 тыс. ($57,8 тыс.). Скульптура "Скрипка", которая была подарена Ростроповичу его другом, испанским художником-сюрреалистом Сальвадором Дали, нашла себе нового владельца за £81,25 тыс. ($104 тыс.).

На торгах коллекционерам было предложено более 300 лотов. Произведения русского искусства, предметы мебели, книги и украшения тоже были представлены на торгах. Кольцо ювелирного дома Cartier с бриллиантами и колумбийским изумрудом-кабошоном весом 63,3 карата было продано за £150 тыс. ($192 тыс.), а бриллиантовое ожерелье с другим крупным изумрудом - за £87,5 тыс. ($112 тыс.).