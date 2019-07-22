22.07.2019, 20:53
Витас выступил на знаменитом фестивале Tomorrowland в Бельгии
ИА «Ореанда-Новости». Российские певец Витас выступил на главной сцене бельгийского музыкального фестиваля электронной музыки Tomorrowland.
Артист исполнил песню «Седьмой элемент», которая уже давно стал интернет-мемом. На фестивале Витас выступил вместе с австралийским диджеем Тимми Трампетом. Певец и диджей также станцевали вместе на сцене.
Tomorrowland – один из самых крупных музыкальных фестивалей Европы. В прошлом году его посетило почти полмиллиона человек со всего мира.
Артист исполнил песню «Седьмой элемент», которая уже давно стал интернет-мемом. На фестивале Витас выступил вместе с австралийским диджеем Тимми Трампетом. Певец и диджей также станцевали вместе на сцене.
Tomorrowland – один из самых крупных музыкальных фестивалей Европы. В прошлом году его посетило почти полмиллиона человек со всего мира.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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