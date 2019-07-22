Артист исполнил песню «Седьмой элемент», которая уже давно стал интернет-мемом. На фестивале Витас выступил вместе с австралийским диджеем Тимми Трампетом. Певец и диджей также станцевали вместе на сцене.Tomorrowland – один из самых крупных музыкальных фестивалей Европы. В прошлом году его посетило почти полмиллиона человек со всего мира.