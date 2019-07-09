(Emma Swann), после чего сайт магазина Verse Fine Jewellery сломался. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл посетила накануне теннисный матч с участием Серены Уильямс в золотой цепочке с маленькой буквой «А», которая символизирует первую букву имени сына герцогини Арчи. Сразу после этого Свэнн сообщила, что её сайт перестал работать из-за наплыва посетителей, желающих приобрести такие же подвески с разными буквами. «Я получила массу заказов с того момента. Люди заказывали инициалы по разным поводам: многие хотели с сердцами, кто-то — для детей или родителей, другие — на крещение. Это чудесно», — прокомментировала она.

Дизайнер отметила, что никогда не общалась с герцогиней лично, но является большой поклонницей королевский семьи. Ожерелье, о котором идёт речь, стоит 590 долларов.

Ранее в июле эксперты моды увидели скрытый смысл в наряде герцогини Сассекской Меган во время крещения её сына Арчи в Виндзоре. Она пришла на церемонию в белом платье Dior с вырезом лодочкой, напоминающем её свадебное платье Givenchy. Более того, на ней были те же самые серьги-гвоздики из белого золота и бриллиантов французского модного дома Cartier, в которых она выходила замуж за принца Гарри в мае 2018 года. По мнению стилистов, таким образом Маркл решила связать два значимых события её жизни: замужество и рождение первенца.