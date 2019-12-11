ИА «Ореанда-Новости». Соцсеть «ВКонтакте» объявила, что «Артистом 2019» стал белорусский певец Тима Белорусских, пишут «Известия».



Отмечается, что пользователи прослушали его композиции более 1 миллиарда раз.



«ВКонтакте» также рассказали, что популярностью пользовались треки Jah Khalib, который победил в номинации «Выбор пользователей – 2019». Прорывом года назвали JONY с треком «Аллея». «Песней-2019» признали «Грустный дэнс» от Artik & Asti и Артема Качера.