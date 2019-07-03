ИА "Ореанда-Новости" Телеведущая Регина Тодоренко и бывший участник дуэта Smash Влад Топалов решились наконец провести свадебную церемонию. Напомним, что официально пара зарегистрировала свои отношения ещё в прошлом году.

Свадебная церемония состоялась сегодня в итальянском городе Сорренто. Пышный и красивый праздник прошёл в романтическом стиле. Помощь в организации этого мероприятия оказала сестра Влада Топалова Алина. Она является руководителем агентства по организации и проведению праздников под названием Ace Events. Алина помогла выбрать невесте и свадебный наряд, а также платья для подружек Тодоренко.

Обмен клятвами в любви и верности состоялся на юго-западе Италии. В своём официальном аккаунте в социальной сети Инстаграм Регина Тодоренко написала, что очень взволнована перед будущим торжеством. Невеста хотела, чтобы этот день был словно воплощением фильма из жанра «романтическая комедия».

Подготовка к свадьбе не обошлась без форс-мажорных обстоятельств. Так, костюм жениха был задержан в багаже Топалова в аэропорту и, соответственно, не доставлен вовремя. Однако, вскоре выяснилось, что всё обошлось.

Несмотря на то, что свадьбу звёздная пара сыграла лишь сегодня, у них уже есть шестимесячный мальчик по имени Михаил. Для него также был подготовлен праздничный комплект, о чём сообщила Тодоренко в своём Инстаграм.

Среди гостей свадебной церемонии были замечены такие известные лица как бывшая ведущая телевизионного шоу «Орёл и решка» Мария Ивакова, актёр Никита Ефремов, блогер Марина Могилко, певица Алина Астровская и многие другие. Сама церемония прошла под открытым небом, на берегу моря.

По словам невесты, прошедшая свадьба стала воплощением её давней мечты, а Влад Топалов высказал слова благодарности своим гостям за то, что они нашли время приехать на их праздник.