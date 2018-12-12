ИА «Ореанда-Новости»Министр культуры Владимир Мединский предложил снять фильм о Нюрнбергском процессе к 75-летию Великой Отечественной войне.

Во время выступления на заседании оргкомитета "Победа", где обсуждаются вопросы подготовки к празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Мединский отметил, что тема Нюрнбергского процесса должна быть достоверно изображена в отечественном кинематографе.

Министр заметил, что США присвоили себе историческую действительность, от подчеркнул, что эта тема «исторически приватизирована США, во многих фильмах, во многих произведениях американцы пишут о Нюрнберге как о своей большой победе, роль Советского Союза там практически сводится на нет».

"Нам кажется, что одним из элементов празднования 75-летия могла бы стать премьера фильма "Нюрнберг", посвященного деятельности советских контрразведчиков в послевоенные годы. Для создания киноленты продюсеры предлагают привлечь зарубежных звезд и специалистов со всех стран-участников Нюрнбергского процесса, международный актерский состав", - сказал Мединский.

Предполагается, что средства на производство фильма выделит Минфин. Над картиной будет работать команда, снявшая фильм Константина Хабенского «Собибор», идею которого предложил Владимир Мединский. Режиссером кинокартины под названием «Нюрнберг» также может стать Хабенский. Планируется, что фильм выйдет в прокат весной 220 года.

Нюрнбергский процесс — судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Проходил в Нюрнберге с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 в Международном военном трибунале, который был создан на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. К соглашению присоединились также 19 стран – членов Антигитлеровской коалиции.