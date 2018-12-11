ИА «Ореанда-Новости». Памятник Александру Солженицыну открыт 11 декабря, в день его рождения, на одноимённой улице в Таганском районе города Москвы. Открытие монумента посетил президент Владимир Путин.

Президент подписал указ о праздновании векового юбилея писателя ещё в 2014 году. Установка памятника была одобрена Московской городской думой в сентябре 2017 года. Автор монумента - народный художник РФ Андрей Ковальчук, победивший среди более чем 70 участников конкурса.

Бронзовый памятник установили на гранитный постамент в конце ноября 2018 года. Ковальчук выбрал «эмоциональное сочетание» бронзовых сколов и гранита, чтобы показать, что писатель ломал ту среду, с которой был не согласен. На постаменте с единственной надписью «Александр Солженицын» художник поместил изображения любимых персонажей писателя - Ивана Денисовича («Один день Ивана Денисовича») и Матрёны («Матрёнин двор»).

Владимир Путин, посетивший открытие памятника, говорил о том, как писатель любил Россию и как противостоял русофобии. Солженицын никому не позволял злобно или с пренебрежением говорить о Родине, но всегда чётко разграничивал подлинно народную Россию и чудовищный тоталитарный режим. Президент вспомнил, как встречался с писателем, отметил его «мудрость и глубокое понимание слова» и сказал, что 100-летний юбилей - повод снова обратить внимание на наследие Солженицына.

Александр Солженицын - писатель и поэт, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970 год). Пройдя Великую Отечественную войну в артиллерийских войсках, он был осуждён и отправлен на восемь лет в исправительно-трудовые лагеря за антисталинские высказывания. Многое из того, что пережил писатель, отражено в его творчестве. В феврале 1974 года его обвинили в государственной измене, он был лишён гражданства СССР. Он жил с семьёй в Швейцарии и США и вернулся в Россию только в 1994 году. Умер Александр Солженицын 3 августа 2008 года.