ИА «Ореанда-Новости». Президент России в торжественной телеграмме поздравил Владимира Наумова с 92-летием.

Российскому кинорежиссёру, народному артисту СССР и деятелю искусств Владимиру Наумову исполнилось 92 года. Поздравительная телеграмма, направленная от президента России, опубликована на сайте Кремля.

Путин признал заслуги Наумова, отметив его служение искусству. В телеграмме также подчёркивается самоотдача кинорежиссёра, его способность остро чувствовать эпоху, что помогли ему создать культовые фильмы. Президент назвал Владимира Наумова тем явлением, что запомнилось народу страны, и нашло отклик в сердцах людей.

Владимир Наумов режиссёр и сценарист таких фильмов как «Тегеран-43», «Бег», «Легенда о Тиле». Он также создал сценарий для лент «Карнавал», «Мир входящему» и других.