ИА «Ореанда-Новости». Теле- и радиоведущий рассказал, почему в эфирах он так часто повышает голос.

Соловьёв заявил, что это никак не связано с его эмоциональным состоянием. Громкость ведущего не зависит от настроения, а зависит от «жанра».

Владимир отметил, что шоу подобного рода подходят под определённый жанр.

Ему напомнили о реакции на фильм Юрия Дудя о теракте в Беслане, на что Соловьёв ответил, что здесь всё дело лишь в постановке. Если говорить на радиошоу монотонно, то зрителей можно усыпить.

Ведущий добавил, что всегда более эмоционален, когда дело касается радио.