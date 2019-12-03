Одним из ярких событий XVII концертного сезона Дома музыки стало празднование 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена. Творчеству композитора посвящены сразу две абонементные программы с участием известных солистов из разных стран. В их числе – цикл, который представят слушателям Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России. В жизни маэстро музыка венского классика занимает особое место: сочинения Бетховена неизменно составляют значительную часть репертуара Спивакова и его коллектива.В предстоящем декабрьском концерте сольную партию в Третьем и Четвертом концертах исполнит израильский пианист, известный интерпретатор сочинений немецкого гения Салим Ашкар. Талантливый музыкант с большим успехом выступает с лучшими симфоническими коллективами на самых престижных концертных площадках мира. Когда пианисту было 17 лет, его услышал легендарный дирижер Зубин Мета и пригласил выступать с Израильским филармоническим оркестром. Спустя пять лет Салим Ашкар дебютировал в Карнеги-холле с прославленным израильским дирижером и пианистом Даниэлем Баренбоймом. Кроме того, он регулярно сотрудничает с такими дирижерами, как Риккардо Мути, Лоуренс Фостер, Себастьян Вайгле и Владимир Федосеев.

8 декабря 2019. Светлановский зал, 19:00

Абонемент «Бетховен-250»

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижер – Владимир Спиваков

Солист – Салим АШКАР, фортепиано (Израиль)

Дирижер – Владимир СПИВАКОВ

В программе:

Бетховен. Концерт №3 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 37

Концерт №4 для фортепиано с оркестром соль мажор, соч. 58