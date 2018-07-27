ИА «Ореанда-Новости». Популярное российское реалити-шоу «Дом-2» лишится своей съёмочной площадки в Новой Москве, её планируют отдать под снос, а на этом месте проложить трассу. Эту информацию о решении властей Москвы официально подтвердили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.



26 июля в четверг многие СМИ сообщили новость, что «Поляну» – так называемую съёмочную площадку реалити-шоу «Дом-2» – власти Москвы планирую изъять, снести, а на этом месте проложить трассу. В пресс-службе департамента развития новых территорий столицы пояснили, что на этом участке запланировано строительство автомобильной трассы из Саларьево в Марьино. По сообщению департамента, это единственная площадка, которая оказалась на предполагаемом месте строительства трассы. При этом собеседник уточнил, что трассу спроектировали таким образом, чтобы «не затронуть ни одного жилого объекта».

– Данные земли и нежилые строения принадлежат компании «ЕТК-Инвест», – заявили в пресс-службе, уточнив, что владельца уже уведомили «об изъятии земли в законном порядке».

Данная съёмочная площадка расположена в Новой Москве около поселка Летова Роща в ТиНАО. Известно, что «Поляну» фирма «ЕТК-Инвест» купила специально для съёмок телешоу «Дом-2», его площадь – 2, 9 гектаров земли.

Напомним, российское реалити-шоу «Дом-2» впервые вышло в эфир телеканала ТНТ в 2004 году и длится до сих пор. При этом шоу является одним из самых популярных отечественных реалити-проектов. За это время вышло более пяти тысяч выпусков. В данный момент «Дом-2» идёт ежедневно на ТНТ.

Новость о закрытии «Дом-2» вызвала бурю эмоций у пользователей социальных сетей, популярным комментарием стала ироничная фраза «И мы счастливы!», которая является слоганом телешоу.

На официальном сайте телешоу новость о «переезде» на другую съёмочную площадку в данный момент отсутствует.



