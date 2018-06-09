ОРЕАНДА-НОВОСТИ Известный туристический сервис Tvil.ru выявил список малых городов России, которые являются наиболее популярными в качестве мест для отдыха среди россиян и зарубежных гостей. Рейтинг был составлен на основе проанализированных списков бронирования жилья путешественниками в частных секторах в период между 9 и 12 июля. По информации, полученной сайтом, удалось выяснить многие подробности включая цены, причины посещения и другую не менее интересную информацию.

Сортавала в Карелии имеет заслуженный статус второго по популярности места после Петрозаводска. Как правило люди остаются там на 2 суток в июньские праздники. Цена за 24 часа проживания в среднем составляет от 1 тысячи 600 рублей до 4 тысячи 500 рублей. Причина столь высокой популярности города заключается его пристани. С них крайне удобно отправляются в путешествие на знаменитый город Валаам. С портов города отправляются в путешествие до 20 % туристов и паломников. Впрочем, и сам город представляет из себя историческую ценность. В нём находится огромное количество различных старинных зданий, музеев и туристических центров.

Город Мышкин в Ярославской области так же является весьма популярным местом для посещения. Цену так же нельзя назвать астрономической, за хороший отель с постояльца просят 2 тысячи 150 рублей. За это у гостя появится уникальная возможность посмотреть на местные музеи, которые насчитывают более 6 штук. Так же это прекрасное место для обучения гончарному делу.

Более крупную сумму за ночь пребывания просят в городе Суздале расположенного во Владимирской области, а именно 4 тысячи 500 рублей. Город оказался настолько популярным среди туристов, в том числе благодаря отлично сохранённой архитектуре, что удостоился почётного ордена: «Знак Почёта». И действительно, деньги от туризма составляют основной доход местных жителей. Именно поэтому там за завидной частотой проводятся разного рода увеселительные мероприятия.

В плане туризма не отстаёт от него и великий город Ростов из Ярославской области, просящий со своих постояльцев около 2 тысяч 350 рублей за ночь. За это они получат уникальную возможность посмотреть более 326 памятников культуры. В 1970 году Ростов был даже включён в перечень исторических городов РСФСР, а музей заповедник «Ростовский кремль» вообще оказался в списке особо ценных объектов культуры в 1995 году.

Самый дешёвый из вышеперечисленных, но не менее интересный, город Байкальск из Иркутской области запрашивает в районе 1 тысячи 550 рублей. За это любой желающий сможет увидеть легендарное озеро Байкал, несколько маленьких озёр, а также известную Кругобайкальскую железную дорогу.