



ИА «Ореанда-Новости» . Информационное агентство France-Presse на днях сделало заявление об уникальной находке французских археологов. Журналисты агентства сообщили о найденном в юго-восточной части Франции черепе пиренейского мастодонта.

Древнюю окаменелость обнаружил фермер, живущий в городе Л`Иль-ан-Донон.



Мужчина не сообщал о важной находке несколько лет – он опасался, что приехавшие учёные затруднят его работу. На уникальное ископаемое на своей территории фермер наткнулся ещё в 2014 году, и только в 2017 году он известил об этом исследователей из парижского Музея естественной истории. Но широкую общественность поставили в известность об этом открытии только сейчас. Представитель музея Франсис Дюрантон рассказал журналистам об уникальности находки и сообщил, что сейчас ведутся работы по восстановлению черепа мастодонта – в силу того, что он долгое время находился в земле, произошло его врастание в скалистую породу. Теперь учёные будут освобождать ископаемое из скалы по миллиметру, чтобы не повредить его. Господин Дюрантон прогнозирует, что на эту работу уйдёт от 6 до 9 месяцев.



Размеры находки составляют 1,6 метра в длину. Возраст черепа палеонтологи оценивают в 11-13 миллионов лет. Извлечь образец ДНК учёным не удалось в силу возраста находки.





Также исследователи полагают, что данное открытие поможет им сформировать более чёткое представление о пиренейском мастодонте, ведь на сегодняшний день учёные располагают малым количеством информации об этом животном. Для изучения мастодонта в наличии исследователей до последнего времени были только четыре зуба-моляра, найденные в 1857 году. Хранились данные экспонаты в музеях Тулузы и Парижа. Найденные в 19 веке зубы позволили учёным считать, что между мамонтом и современным слоном есть ещё один вымерший представитель семейства хоботных. Исследователи утверждают, что мастодонты пришли на территорию нынешней Европы из Африки примерно 18 миллионов лет назад. Их полное вымирание произошло 1,5 миллиона лет назад. Франсис Дюрантон рассказал, что пиренейские мастодонты обладали двумя парами бивней, длина которых составляла 80 сантиметров. Одна пара росла из верхней челюсти, а другая – из нижней, и была нужна животным, по мнению учёных, для того, чтобы взрывать почву.



Палеонтологи говорят, что находка данной окаменелости стала большим прорывом в науке, т.к. долгое время этот вид вымерших хоботных считался мифом.