ИА «Ореанда-Новости». Через три месяца после апрельского пожара в Нотр-Дам де Пари французы решают, как лучше всего восстановить знаменитый памятник архитектуры.  

  Только 38 миллионов евро было перечислено на строительные работы, менее 10% от объявленных взносов.  Воссоздать храм на такие пожертвования ни в коем случае не получится.

  Сообщается, что принятие законопроекта было поддержано большинством депутатов.  Как отмечается, в этом документе будут утверждены рамки для будущего восстановления.  Кроме того, законопроект предусматривает налоговые льготы для людей, которые жертвуют свои деньги на восстановление собора.

  Пожар в Нотр-Дам произошел вечером 15 апреля.  Шпиль собора рухнул, несущая конструкция была окутана пламенем.  По словам пожарных, сохранились сооружения Нотр-Дама и основные произведения искусства, а также реликвии, хранящиеся в соборе.