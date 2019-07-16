ИА «Ореанда-Новости». Через три месяца после апрельского пожара в Нотр-Дам де Пари французы решают, как лучше всего восстановить знаменитый памятник архитектуры.

Только 38 миллионов евро было перечислено на строительные работы, менее 10% от объявленных взносов. Воссоздать храм на такие пожертвования ни в коем случае не получится.

Сообщается, что принятие законопроекта было поддержано большинством депутатов. Как отмечается, в этом документе будут утверждены рамки для будущего восстановления. Кроме того, законопроект предусматривает налоговые льготы для людей, которые жертвуют свои деньги на восстановление собора.

Пожар в Нотр-Дам произошел вечером 15 апреля. Шпиль собора рухнул, несущая конструкция была окутана пламенем. По словам пожарных, сохранились сооружения Нотр-Дама и основные произведения искусства, а также реликвии, хранящиеся в соборе.