ИА «Ореанда-Новости». На аукционе Osenat в Фонтенбло продали прядь волос Наполеона за 18650 евро, пишет РИА Новости.



Сообщается, что Наполеон подарил её своему камердинеру Констану Вери, который сопровождал императора во всех военных походах с 1805 по 1813 годы.



Вери же подарил её мастеру по изготовлению париков Мишалону. Подлинность пряди подтверждает записка, которую написал Вери.



Отмечается, что пряди Наполеона - частый лот на аукционах, однако все они были срезаны после его смерти на острове Святой Елены. Их средняя цена - от трёх до десяти тысяч евро.