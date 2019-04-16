ИА «Ореанда-Новости». МХАТ имени Горького в среду 19 апреля представит новую постановку по пьесе «Последний герой». Автором пьесы белорусский театральный режиссёр Титмофей Ильевский, постановку осуществил лауреат премии «Золотая маска» - Руслан Маликов.

Для МХАТа – это не типичный случай, когда премьера подготовлена по произведению малоизвестного современного автора. Тимофей Ильевский работает сейчас главным режиссёром Брестского драмтеатра и знаком с коллегами из Москвы по осенним встречам на фестивале «Белая вежа» в городе над Бугом.

«Пьесе всего год, рассказывает Ильевский, - Главный её герой старик, пребывающий в унынии. Причиной его состояния стали различные обстоятельства. Прежде всего, он не может принять и простить окружающим потерю Родины, смысла жизни. Это собирательный образ в нём многое от моих знакомых. Мне близка эта тема, она достаточно тревожна и вызывает симпатию у других людей».

Руслан Маликов задействовал в постановке артистов театра разных поколений. Здесь фамилии знаменитых актёров и начинающих молодых театралов. Основных персонажей, семейную чету сыграли народные артисты России Иван Криворучко и Лидия Кузнецова.

Сюжет развивается вокруг классического противостояния отцов и детей, он завязан на конфликте поколений. Старик, офицер ракетных войск в запасе не может смириться с развалом СССР, тяжело переживает утрату, казалось бы, крепких устоев общественной жизни. Драма наполнена размышлениями о вечном: любви, верности, мужестве и долге.

Сценический вариант пьесы был адаптирован для этой конкретной постановки. Маликов внёс некоторые литературные поправки, но в целом, по мнению автора, пьеса от этого не потеряла.

«Режиссёр вправе использовать своё право на творческую свободу. В этом плане я хорошо понимаю своего коллегу», – отметил драматург.

По утверждению театральных критиков, которые уже смогли ознакомиться с постановкой «Последний герой» может стать популярным и знаковм спектаклем в карьере нового художественного руководителя МХАТа.