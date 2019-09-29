. В текущем году это событие стало юбилейным – День тигра отметят в двадцатый раз.

Обширная развлекательная программа ждёт жителей и гостей Владивостока на протяжении двух ближайших дней. Двадцатилетие со дня основания этого дня будет отмечено праздничным шествием и концертом, на котором выступят известные артисты. Проведение Дня тигра будет сопровождаться работой различных активностей. Так, вниманию гостей будет представлен семейный маркет, на котором местные дизайнеры выставят свои творения. Для сторонников активного образа жизни состоится турнир по баскетболу от молодёжной организации «Траектория». На протяжении двух дней детские коллективы представят свои выступления.

Что касается конкретной развлекательной программы на воскресенье, то организаторы представили её следующим образом. Начало празднования запланировано на десять утра, начнётся мероприятие с построения колонн для последующего праздничного шествия. Само шествие назначено на полдень и стартует оно в полдень с территории Океанского проспекта. Организаторы надеются, что большинство участников шествия придёт в «тигриных» костюмах. После завершения шествия работа будет продолжена на локальных площадках.

В Адмиральском сквере в час дня начнётся концерт в честь двадцатилетия Дня тигра. На сцену поднимутся местные творческие коллективы и исполнители. Завершится первый день празднования Дня тигра вечерним концертом. Его начало запланировано на семь вечера. В качестве ключевых музыкантов концерта приглашены группа «Серьга» и «Uma2rman». Местом проведения концерта выбрана центральная площадь города.



