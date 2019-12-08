08.12.2019, 10:59
Во время выступления в Москве София Ротару сказала, что очень скучала по публике из России
ИА «Ореанда-Новости». Певица София Ротура появилась на фестивале "Песня года - 2019", проходившем в столице России. Видео с выступлением Ротару размещено на странице певицы в Instagram. Во время выступления Ротару заявила собравшимся в зале о том, что очень по ним скучала.
В 2018 году София Ротару заявила об отказе участвовать в шоу "Песня года", поскольку, по её словам, она не хочет своим поведением спровоцировать радикально настроенных украинцев.
Информация о приглашении украинской певицы выступить в РФ вызвала неоднозначную реакцию. К примеру, Александром Пушковым было сказано, что в России устали от приезжающих зарабатывать деньги, а дома проклинающих РФ почём зря артистов. Наталья Поклонская же заявила, что гастроли артистов из Украины являются шагом для того, чтобы нормализовались отношения между двумя странами.
В 2018 году София Ротару заявила об отказе участвовать в шоу "Песня года", поскольку, по её словам, она не хочет своим поведением спровоцировать радикально настроенных украинцев.
Информация о приглашении украинской певицы выступить в РФ вызвала неоднозначную реакцию. К примеру, Александром Пушковым было сказано, что в России устали от приезжающих зарабатывать деньги, а дома проклинающих РФ почём зря артистов. Наталья Поклонская же заявила, что гастроли артистов из Украины являются шагом для того, чтобы нормализовались отношения между двумя странами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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