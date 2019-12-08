В 2018 году София Ротару заявила об отказе участвовать в шоу "Песня года", поскольку, по её словам, она не хочет своим поведением спровоцировать радикально настроенных украинцев.Информация о приглашении украинской певицы выступить в РФ вызвала неоднозначную реакцию. К примеру, Александром Пушковым было сказано, что в России устали от приезжающих зарабатывать деньги, а дома проклинающих РФ почём зря артистов. Наталья Поклонская же заявила, что гастроли артистов из Украины являются шагом для того, чтобы нормализовались отношения между двумя странами.