ИА «Ореанда-Новости». Алёна Водонаева ответила на возмущение Охлобыстина из-за её слов «не рожать рабов».

Телеведущая и модель Алёна Водонаева отреагировала на критику актёра Ивана Охлобыстина в свой адрес. Она упрекнула его в бескультурье.

Модель прокомментировала высказывание актёра на своей странице в Instagram. Она заявила, что ему не нравится, что кто-то нашёл слова модели справедливыми. Именно поэтому он назвал её «проституткой».

Она также отметила, что его поведение схоже с «типичным быдлом».

Охлобыстин возмутился словами модели, которая заявила, что россиянкам стоит прекратить «рожать рабов». По мнению Водонаевой, в России детьми обзаводятся только богатые и необразованные.