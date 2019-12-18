18.12.2019, 16:13
Вокалист Imagine Dragons ради детей оставил группу
ИА «Ореанда-Новости» Дэном Рейнольдсом, американским вокалистом группы Imagine Dragons, было сказано, что он решил посвятить себя отцовству, а потому уходит на время из музыкального коллектива.
Рейнольдс на время прервал свою музыкальную карьеру из-за своих детей: новорожденного Валентина, двухлетних Коко и Джии и семилетней Эрроу.
Музыкант заявил, что он и остальные участники коллектива на протяжении десяти лет постоянно были в дороге. Поэтому, по его словам, участники группы снова хотят ощутить, что такое быть сыном, другом, отцом.
Дату возвращения на сцену артист не назвал.
Группа Imagine Dragons сформировалась в 2008 году. Группа исполняла такие хиты, как Natural, Radioactive, Believer.
Рейнольдс на время прервал свою музыкальную карьеру из-за своих детей: новорожденного Валентина, двухлетних Коко и Джии и семилетней Эрроу.
Музыкант заявил, что он и остальные участники коллектива на протяжении десяти лет постоянно были в дороге. Поэтому, по его словам, участники группы снова хотят ощутить, что такое быть сыном, другом, отцом.
Дату возвращения на сцену артист не назвал.
Группа Imagine Dragons сформировалась в 2008 году. Группа исполняла такие хиты, как Natural, Radioactive, Believer.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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