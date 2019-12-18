Рейнольдс на время прервал свою музыкальную карьеру из-за своих детей: новорожденного Валентина, двухлетних Коко и Джии и семилетней Эрроу.Музыкант заявил, что он и остальные участники коллектива на протяжении десяти лет постоянно были в дороге. Поэтому, по его словам, участники группы снова хотят ощутить, что такое быть сыном, другом, отцом.Дату возвращения на сцену артист не назвал.Группа Imagine Dragons сформировалась в 2008 году. Группа исполняла такие хиты, как Natural, Radioactive, Believer.