ИА «Ореанда-Новости». Балерина Анастасия Волочкова оскорбила корреспондента за вопрос о вечеринке с сухим льдом. Волочкова заявила, что сухой лёд опасен лишь для её завистниц.

Балерину раскритиковали за публикацию в социальной сети, на которой запечатлено шоу с использованием сухого льда. Пользователи сочли такое поведение неуместным после недавней гибели людей на дне рождения блогера Екатерины Диденко.

Волочкова рассказала, что шоу с сухим льдом для неё устроил её любимый человек. Она заявила, что мужчины регулярно устраивают ей сюрпризы и «подношения», тогда как у «завистниц», которые завидуют внешнему виду, успехам и талантам балерины, такого нет.

Позже Волочкова удалила голосовые сообщения из их переписки, однако они сохранились в архиве редакции «Говорит Москва».