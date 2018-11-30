ИА «Ореанда-Новости» В Туринском университете провели исследование, по результатам которого был составлен рейтинг самых влиятельных фильмов в истории. Возглавила рейтинг картина, основанная на сказке Лаймэна Фрэнка Баума "Волшебник страны Оз" (1939).

Как отметили учёные, занимавшиеся исследованием, обычно успех фильма измеряется по размерам кассовых сборов или реакции профессиональных кинокритиков. Однако, по мнению исследователей, такие критерии могут попадать под влияние рекламы или трендов.

"В этой статье мы предлагаем новый метод ранжирования фильмов, основанный на цепи ссылок на фильм среди других кинокартин. Наша цель - измерить успех фильма, подсчитав, насколько сильно он повлиял на другие картины, снятые после его выхода, как с художественной, так и с экономической точки зрения", - говорится в статье.

Для проведения своей работы исследователи использовали базу данных о кинематографе IMDb (Internet Movie Database), в которой представлены более 47 тыс. фильмов из 157 стран мира.

"Поскольку используемая нами база IMDb довольно пристрастна к европейскому и североамериканскому кино, наши результаты можно считать актуальными главным образом для западной культуры", - добавили учёные.

Результаты исследования опубликованы в пятницу в журнале Applied Network Science.