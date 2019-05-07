Артист на пресс-конференции отметил, что его первая репетиция прошла успешно - он остался довольным своим шоу. Но правильно заснять номер на камеру и в дальнейшем транслировать её в телевизоры зрителей - основная проблема организаторов.Артист выразил слова благодарности всем тем, кто помогает ему ставить концертное выступление. На пресс-конференции 36-летний певец сравнил также выступление в этом году со своим предыдущим опытом. Лазарев убедил всех, что в этот раз ему намного проще. Организаторы конкурса также выложили первые кадры с репетиции российского участника. По ним становится ясным, что поставленное шоу будет отличаться от видеоклипа на песню.Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут в Израиле, в Выставочном центре Тель-Авива. Выступления назначены на 14 и 16 мая.Финал Евровидения стоит ожидать в субботу 18 мая.