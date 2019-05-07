07.05.2019, 19:10
Возникли трудности при подготовке номера к Евровидению
ИА "Ореанда-Новости" Сергей Лазарев при подготовке своего выступления на международном конкурсе "Евровидение" заявил о сложностях, связанных с телетрансляцией его песни. Артист на пресс-конференции отметил, что его первая репетиция прошла успешно - он остался довольным своим шоу. Но правильно заснять номер на камеру и в дальнейшем транслировать её в телевизоры зрителей - основная проблема организаторов.
На Евровидении Лазарев исполнит песню Scream, которую он называет сложной с технической точки зрения. Артист выразил слова благодарности всем тем, кто помогает ему ставить концертное выступление. На пресс-конференции 36-летний певец сравнил также выступление в этом году со своим предыдущим опытом. Лазарев убедил всех, что в этот раз ему намного проще. Организаторы конкурса также выложили первые кадры с репетиции российского участника. По ним становится ясным, что поставленное шоу будет отличаться от видеоклипа на песню.
Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут в Израиле, в Выставочном центре Тель-Авива. Выступления назначены на 14 и 16 мая. Лазарев выступит во второй день под номером 13. Финал Евровидения стоит ожидать в субботу 18 мая.
На Евровидении Лазарев исполнит песню Scream, которую он называет сложной с технической точки зрения. Артист выразил слова благодарности всем тем, кто помогает ему ставить концертное выступление. На пресс-конференции 36-летний певец сравнил также выступление в этом году со своим предыдущим опытом. Лазарев убедил всех, что в этот раз ему намного проще. Организаторы конкурса также выложили первые кадры с репетиции российского участника. По ним становится ясным, что поставленное шоу будет отличаться от видеоклипа на песню.
Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут в Израиле, в Выставочном центре Тель-Авива. Выступления назначены на 14 и 16 мая. Лазарев выступит во второй день под номером 13. Финал Евровидения стоит ожидать в субботу 18 мая.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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