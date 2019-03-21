ИА «Ореанда-Новости» Впервые в истории победительницу конкурса «Мисс-Москва - 2018» лишили титула и короны. 24-летняя Алеся Семеренко не выполнила условия договора, из-за чего потеряла звание «Мисс-Москва- 2018».

Какие именно пункты контракта нарушила победительница, не сообщается.Подобное произошло впервые в истории конкурса, который проходит уже в 23 раз.

По правилам состязания корону и титул теперь получит первая вице-мисс Москва Ксения Паленова. На звание «Мисс-Москва – 2018» в 2018 году претендовали 49 девушек. Возраст участниц был увеличен с 26 до 32 лет.



